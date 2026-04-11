  3. Uganda'dan Türkiye'ye skandal tehdit! ''Asıl sorun Türkiye'' deyip 1 milyar Dolar ödeme istedi!

Dünya İran-İsrail gerilimine odaklanmışken Uganda’dan Türkiye'yi hedef alan şoke edici bir çıkış geldi. Uganda Ordu Komutanı Muhoozi Kainerugaba, "Asıl sorun Türkiye" diyerek 1 milyar dolar talep edip 30 gün süre verdi...

Uganda Ordu Komutanı Muhoozi Kainerugaba’dan Türkiye’ye yönelik akılalmaz bir tehdit geldi. Uganda Devlet Başkanı Museveni’nin oğlu olan ve "sıra dışı" çıkışlarıyla tanınan Kainerugaba, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Türkiye'yi krizlerin odağına yerleştirip skandal ifadeler ullandı.

Ugandalı komutan "Asıl sorun Türkiye" dediği küstah açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Asıl sorun Türkiye. Onların kendilerini toparlamasını bekledik. Görüşmeye başlamadan önce Türkiye'den derhal 1 milyar dolar talep ediyoruz. Sorunlarımızı ele almazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkileri sonlandıracağız."

Kainerugaba, taleplerinin karşılanmaması durumunda Ankara ile köprüleri atacaklarını belirterek şantajını sürdürdü: "Türkiye için bu gerçekten basit bir anlaşma... Ya bize ödeme yaparlar ya da buradaki büyükelçiliklerini kapatırım. Karşılık olarak Türkiye’deki büyükelçiliğimizi de kapatabilirler. Sorun yok."

