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Ukrayna, Belgorod'u vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna, Belgorod'u vurdu: Ölü ve yaralılar var
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Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentine yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonucunda çok katlı bir apartman bloğunun bir bölümü kısmen çöktü. En az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı ve 10'dan fazla kişinin göçük altında kaldığı tahmin ediliyor.

RIA Novosti ve TASS haber ajanslarının bildirdiğine göre, Rusya'nın Belgorod kentinde çok katlı bir apartman bloğunun bir bölümü Ukrayna'nın hava saldırısının ardından kısmen çöktü.

Saldırı sonrasında çöken apartmanda en az 7 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı ve 10'dan fazla insanın göçük altında kaldığı tahmin ediliyor.

Belgorod'da hava saldırısı sonucunda çöken apartmanın enkazında aram kurtarma çalışması yürüten Rus ekipler.

ARAMA KURTARMA EKİBİ DE ENKAZ ALTINDA

Belgorod valisi tarafından yapılan açıklamada binanın Ukrayna tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda yıkıldığı doğrulandı. 

Bölge valisi, top mermisi çarpan apartmanın onuncu kattan birinci kata kadar tüm girişinin çöktüğünü bildirdi.

Hasarlı apartmanda gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sırasında çatı çöktü. Arama kurtarma ekibinin büyük kısmının molozların altında kaldığı aktarıldı.

Etiketler ukrayna saldırı savaş
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