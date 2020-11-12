Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hastaneye kaldırıldı

Ukrayna Devlet BaşkanıVladimir Zelenskiy pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Reuters'da yer alan son dakika haberine göre Vladimir Zelenskiy bugün hastaneye kaldırıldı. Haber, Ukrayna devlet başkanlığından bir yetkiliye dayandırıldı.

Zelenskiy pazartesi günü Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtmişti. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Vladimir Zelenskiy'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.