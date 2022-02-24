Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den dünyaya çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ''Dünya, Rusya'yı barışa zorlamalı'' açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, İngiltere Başbakanı Boris Johson ile görüştüğünü belirterek, "Putin’i, Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşı, durdurmaya çağırın. Dünya, Putin karşıtı bir koalisyon oluşturmalı ve acil yaptırımlar, savunma ve mali destekte bulunmalı. Hava sahasını kapatın. Dünya Rusya’yı, barışa zorlamalı" dedi.