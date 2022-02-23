Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan açıklama: Putin Ukrayna'ya saldırmaya devam ederse...
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ukrayna için toplanırken,. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba BM'ye hitap eden bir konuşma yaptı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın konuşmasından başlıklar:
- Rusyanın iddiaları absürtlük seviyesindedir. Ukrayna hiç kimseyi tehdit etmemiş hiç kimseye saldırmamıştır.
- Ukrayna hiç bir zaman Donbas'ta askeri bişey planlamamıştır ve planlamayacaktır. Böyle iddialarla temel mantık ilkeleri ihlal edilmektedir.
- Ukrayna'nın aldığı destek kendi savunma sistemini güçlendirmek içindir.
- Rusya'nın ifadeleri Ukrayna'yı tehdit etmenin ötesine geçmektedir.
- Rusya uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmektedir.
- İkinci dünya savaşından beri en büyük tehditle karşı karşıyayız. Rusya’nın Donbas’la ilgili iddiaları asılsızdır. Donbas’la ilgili bir sabotaj planımız olmadı. Putin Ukrayna’nın egemenlik hakkını ihlal etmiştir.
- Şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse bu krizden kaçamaz. Putin Ukrayna'ya saldırmaya devam ederse sizin hükümetleriniz ve halklarınızda bizim gibi acı sonuçlarla yüzleşecektir. O yüzden Rusya'yı durdurmalıyız. Çünkü Putin'in kendi başına durmayacağı açıktır.
- BM şu an kararlı eylemlere geçme ve Putin'e karşı gücünü kullanma yolunu seçerse Rusya'nın duracağını düşünüyorum.
- Ukrayna uluslararası topluluktan kararlı ve orantılı eylemler beklemektedir. Sadece kınama yeterli değil.
- Şu an Rusya'yı durdurabilmek için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Diplomasiye ihtiyacımız var. Hala diplomasi için zamanımız var.
- Rusya sınırımıza daha fazla asker konuşladı. Şu anda 150 binden fazla askerin sınırda olduğunu görüyoruz.
- Rusya Karadeniz'de 48 gemi bulunduruyor. Ukrayna'nın deniz çıkışını bloke etmek istiyorlar. Bu da uluslararası hukukun ihlali.
- Rus işgal güçlerinin Ukrayna bölgelerini ve sivil alt yapıları bombalamalarının artığını görüyoruz. Bir anaokulu bombalandı. Bu korkunç bir örnek.
- Uluslararası diplomasi ilkeleri Rusya'nın saldırganlığını durdurmalıdır.
- Kırım Tatarlarının durumunu takip ediyoruz. 2014'ten beri binlerce Ukraynalı Kırım'ı terketmek zorunda kaldı.
- 1944'te nükleer güçlerimizi bıraktık. Dünyanın 3. en güçlü nükleer silahlarından vazgeçtik. Bunu tekrar kullanma ya da edinme niyetimiz yok.
- Rusya'yı gerilimi azaltmaya ve diplomasiyi güçlendirmeye çağırıyoruz. Uluslararası toluluktan Avrupa'nın göbeğine düşen ve artmakta olan ateşe dair herşeyi yapmasını istiyoruz.
- Uygun eylemlerin eksikliği ya da nötr bir duruş şu an sadece gerilimin artmasına sebep olur. Aktif diplomasi, güçlü ekonomik yaptırımlar Moskova'nın saldırgan planlarından vazgeçmesine neden olabilir.
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