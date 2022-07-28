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Ukrayna Dışişleri'nden Putin tezahüratlarıyla ilgili bir açıklama: Putin'i Türkiye'de yendik

Ukrayna Dışişleri'nden Putin tezahüratlarıyla ilgili bir açıklama: Putin'i Türkiye'de yendik

Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Fenerbahçe taraftarının yaptığı Putin tezahüratlarıyla ilgili olarak, "Türk taraftarlara kazananın tarafında olmayı tavsiye ediyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği karşılaşmada yapılan 'Vladimir Putin' tezahüratlarıyla ilgili bir açıklama da Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fenerbahçe taraftarını eleştirirken "Ukrayna, Vladimir Putin'i Türk futbol sahasında 2-1 skoru ile yendi. Türkiye'de darbe yediler, Ukrayna'da da darbe yerler. Türk taraftarlara kazananın tarafında olmayı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 Daha önce Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi de Kadıköy'deki tezahüratları eleştirmiş ve Putin lehine yapılan tezahüratların üzücü olduğunu söylemişti.

Etiketler türk putin fenerbahçe ukrayna
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