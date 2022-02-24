Ukrayna halkı ülkesini savunmaya hazır: Askere gidebilmek için kuyruklarda bekliyorlar

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy halkına direniş çağrısında bulunması karşılık buldu.

Ukrayna lideri Zelenskiy bugün yaptığı açıklamasında halka destek çağrısında bulundu. Yaralanan birçok asker olduğu duyurulan ülkede eli silah tutan herkese davette bulunulmuştu. Bağımsızlıklarını savunduğunu dile getiren Zelenskiy’yi vatandaşları bu çağrının ardından yalnız bırakmadı. İddialara göre emeklilik yaşını çok geçmiş olan yaşlı erkekler ve kadınlar bile, savaşmaya hazırlanıyor. Ülkelerinin bağımsızlığını savunmak için insanların şehirleri terk etmediği bildirildi.

Ukrayna’dan gelen bilgilere göre askere alım için sosyal medya ve sohbet platformlarının da kullanıldığı öğrenildi.



HALK ÜLKESİNİ SAVUNMAYA HAZIR

Silahlı Kuvvetler, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin 18-60 yaşları arasında yedek asker toplama emrinin ardından düzenlenen bombalı saldırılarda birçok askerin öldüğünü açıkladı.

Halka yapılan asker toplama çağrısının ardından, yanıt verenlerin sayısı ise henüz açıklanmadı. Ancak askerlik ofisinden ulaşan ilk görüntülerde Ukrayna lideri Zelenskiy’nin beklediği desteği elde ettiğini gösteriyor. İnsanlar ülkesine destek olabilmek için kuyrukta beklerken görüntülendi.

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**İşte askere gitmek için sırada bekleyen Ukraynalıların o görüntüler: