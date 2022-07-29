Ukrayna hapishaneyi vurdu; 40 Ukraynalı asker öldü

Donetsk bölgesi yetkilileri, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği bombardıman sırasında esir tutulan 40 Ukrayna askerinin öldüğünü açıkladı.

Ayrılıkçı Donetsk bölgesinin sözcüsü Daniil Bezsonov, Ukrayna'nın bugün Olenivka kasabasındaki bir hapishaneyi hedef alması sonucu en az 40 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü ve 130 kişinin de yaralandığını söyledi.

HAYATINI KAYBEDENLER MARİUPOL ESİRLERİ

Hayatını kaybeden askerlerin Mariupol'de esir alınan Ukraynalı askerler olduğu öğrenildi.

RIA VE RUSYA DUYURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bugün, ayrılıkçıların elindeki topraklarda bir hapishaneyi ABD yapımı Himars roketleriyle vurduğunu, 40 Ukraynalı savaş esirini öldürdüğünü ve 75'inin yaralandığını söyledi.

RIA Novosti haber ajansı, işgal altındaki Ukrayna'da kendi kendini ilan eden ve tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yetkilisi Daniil Bezsonov'un açıklamasını aktardı:

“Mahkumlarla kaldıkları barakalarda doğrudan saldırı yapıldı. Şu an itibariyle elimizdeki bilgiler 40 ölü, 130 yaralı olduğu doğrultusunda. Enkaz kaldırıldıkça bu sayılar artabilir. Görünüşe göre Ukrayna'nın askeri-politik liderliği gereksiz bir yükten kurtulmak istedi.”

RIA, bu yeri Mariupol kuşatmasından sonra Azak taburundan mahkumların alındığı Yelenovka köyündeki “120 numaralı ceza kolonisi” olarak tanımladı.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bir hapishaneye düzenlediği saldırının 'kanlı bir provokasyon' olduğunu ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin teslim olmaya karar verebilecek Ukrayna askerlerine karşı yıldırma girişimi olduğunu söyledi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Şu anda, çok sayıda Ukraynalı asker, Rus tarafındaki savaş esirlerine karşı insancıl tutumu bilerek gönüllü olarak silahlarını bırakıyor. Bu bariz provokasyon, Ukraynalı askerlerin gözünü korkutmak ve teslim olmalarını engellemek için yapıldı.”

Savunma Bakanlığı, rakamları “40 Ukraynalı savaş esiri öldü ve 75 kişi yaralandı” şeklinde verdi. Bakanlık tarafından ayrıca “Tecrit koğuşunun sekiz çalışanı çeşitli şiddetlerde yaralandı.” bilgisi de verildi.

Ukrayna makamlarından iddia edilen olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İddialar şimdilik sadece Donetsk yönetimi ve Rusya tarafından ortaya atıldı

AZOVSTAL FABRİKASI'NDA AYLARCA MAHSUR KALMIŞLARDI

Ukraynalı askerler çetin çatışmaların yaşandığı Mariupol'deki çelik fabrikası Azovstal'da aylarca esir kalmış daha sonra teslim olarak Rus birlikleri tarafından esir alınmıştı.

RUS VEKİLLER İDAM EDİLMELERİNİ İSTEMİŞTİ

Esir alınan askerler için Ukrayna takas teklifinde bulunmuştu, Rus parlamentosundan milletvekilleri ile askerlerin 'savaş suçlusu' olduğunu belirterek idam edilmelerini istemişti.

DİRENİŞİN SON KALESİYDİ

Donbas bölgesinde Ukrayna'nın elinde olan en büyük şehir olan Mariupol savaşın her iki tarafı için de büyük önem taşıyor. Bu nedenle de işgalin başladığı ilk günden beri yoğun Rus saldırılarına ve sert çatışmalara sahne oldu.

Kendilerinden sayıca üstün olan Rus birliklerine karşı bu güne kadar inanılmaz bir direniş gösteren Ukraynalılar Rusya'nın kontrolü ele geçirmesi ile kentteki Azovstal çelik fabrikasına saklanmıştı.

Yüzlerce sivil ve askerin saklandığı fabrika Rus birlikleri tarafından kuşatma altına alınmış Rusya 'ya teslim olun ya ölün' çağrısı yapmıştı. Ukrayna askerleri teslim olmamak için ayak direseler de gıda, ilaç ve su kaynaklarının tükenmesi onları çaresizliğe sürüklemiş ve teslim olmak zorunda kalmışlardı.

Direnişin son kalesi olarak görünen ‘Azovstal’ demir-çelik fabrikası Sovyetler döneminde inşa edilmişti ve tek başına Ukrayna’nın ihtiyacının neredeyse yarısını karşılıyordu.