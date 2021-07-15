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Ukrayna, ilk Bayraktar TB2'yi teslim aldı

Ukrayna, ilk Bayraktar TB2'yi teslim aldı

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Türkiye’den ilk Bayraktar TB2 insansız hava aracını teslim aldıklarını duyurdu.

Bakanlığın Facebook’taki açıklamasında, "İlk Bayraktar TB2 insansız hava aracı kompleksi Deniz Kuvvetleri için Ukrayna’ya sevk edildi. Konuşlanma noktasında son kabul testlerini gerçekleştiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada böylelikle Karadeniz ve Azov Denizi kıyıları ve semalarının etkili bir şekilde gözleneceğini, yüksek hassasiyetli silah donanımına sahip düşman hedeflerinin vurulması imkanına sahip olacakları belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba daha önce Türkiye’den Rusya’yı zapt etmek ve topraklarını korumak amacıyla insansız hava araçları satın aldıklarını söylemişti. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın vekili Ruslan Balbek, Kiev’in bu açıklamayla ‘çocuk korkutmaya çalışırcasına bir tavır sergilediğini ifade etmişti.

Etiketler Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba Bayraktar TB2 Bayraktar Türkiye Ukrayna Deniz Kuvvetleri
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