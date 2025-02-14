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Ukrayna lideri Zelenskiy, Türkiye'ye geliyor

Ukrayna lideri Zelenskiy, Türkiye'ye geliyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61’nci Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC 2025) katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, burada düzenlediği basın toplantısında, yakın zamanda planladığı yurt dışı ziyaret programı hakkında konuştu. Zelenskiy, ileriki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceğini belirterek, burada Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamındaki esir takası konusu ve insani yardım programları hakkında görüşmeler yapacağını kaydetti.

Zelenskiy, BAE'deki temaslarının ardından Suudi Arabistan'a gideceğini ve daha sonra da resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ifade eden Zelenskiy, ziyaretleri sırasında ABD veya Rusya temsilcileriyle herhangi bir görüşme planlamadığını bildirdi.

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DHA

Etiketler ukrayna volodimir zelenskiy türkiye
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