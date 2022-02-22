Ukrayna liderinden acil yardım çağrısı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanımasının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Dünyaya çağrıda bulanan Zelenski, ''Acil yardıma ihtiyacımız var'' dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basacak.

DÜNYAYA YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, dünyaya çağrıda bulunarak acil olarak yardıma ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Zelenskiy ayrıca, "Rusya ile tamamıyla diplomatik ilişkilerin kesilmesi değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu. Zelenskiy, "Savaş olmayacağına ve gerilimin genele yayılmayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.