  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ukrayna mahkemesinden Rus askerine müebbet hapis cezası

Ukrayna mahkemesinden Rus askerine müebbet hapis cezası

Ukrayna mahkemesinden Rus askerine müebbet hapis cezası

Ukrayna mahkemesince yargılanan ilk Rus askeri Vadim Şişimarin, savaş suçu işlemekten ve adam öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Solomenskiy Mahkemesi, 62 yaşındaki kişiyi kafasına silahla vurarak öldürdüğü ifade edilen 21 yaşındaki Rus askeri Şişimarin'i Ukrayna'nın Sumi bölgesinde bir sivili öldürmekten ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.

Kararda, Şişimarin'in "cinayeti kasıtlı olarak işlediği" kaydedilirken, "sanığın işlediği suçun tamamen doğrulandığı" belirtildi.

"Şişimarin'in bir savaş suçu işlediği ve kendisine herhangi bir tehdit oluşturmayan sivili kasıtlı olarak öldürdüğü" aktarılan kararda, bu nedenle Şişimarin'in müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

SAVAŞTAN BU YANA İLK DAVA
Daha sonra Ukrayna askerlerince esir alınan Şişimarin hakkında kasıtlı adam öldürmek ve savaş suçu işlemek iddiasıyla dava açılmıştı.

18 Mayıs'ta Solomenskiy Mahkemesinde, Rus askeri Vadim Şişimarin ile ilgili duruşma başlarken, bu duruşma "Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana Rus askeriyle ilgili açılan ilk dava" olmasıyla dikkat çekti.​​​​​​​

Etiketler savaş rusya ukrayna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Renault'un otomobil piyasasında her şeyi değiştirecek modeli ortaya çıktı
TCMB açıkladı: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini uçtu!
TOGG Almanya'da görüntülendi! Tasarımda dikkat çeken değişiklik
Korkulan oldu! Sarı kabus Türkiye'de
Firar ettiği öne sürülen askerin kemikleri kışladan çıktı!
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye ''sonradan dövünmemek için'' uyarılar
Türk zırhlısı Yörük sahaya indi! Dünyadan talep yağıyor
Melis Sezen'den ''namus bekçilerine'' müjde! Bali tatili paylaşımları olay oldu
Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına talimat! Kendisiyle ilgili o cümleyi yasakladı
''Evim'' mağdurları TMSF'nin kapısına dayandı! ''Devlet el koydu, bizim suçumuz yok''