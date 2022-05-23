Ukrayna mahkemesinden Rus askerine müebbet hapis cezası

Ukrayna mahkemesince yargılanan ilk Rus askeri Vadim Şişimarin, savaş suçu işlemekten ve adam öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Solomenskiy Mahkemesi, 62 yaşındaki kişiyi kafasına silahla vurarak öldürdüğü ifade edilen 21 yaşındaki Rus askeri Şişimarin'i Ukrayna'nın Sumi bölgesinde bir sivili öldürmekten ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.

Kararda, Şişimarin'in "cinayeti kasıtlı olarak işlediği" kaydedilirken, "sanığın işlediği suçun tamamen doğrulandığı" belirtildi.

"Şişimarin'in bir savaş suçu işlediği ve kendisine herhangi bir tehdit oluşturmayan sivili kasıtlı olarak öldürdüğü" aktarılan kararda, bu nedenle Şişimarin'in müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

SAVAŞTAN BU YANA İLK DAVA

Daha sonra Ukrayna askerlerince esir alınan Şişimarin hakkında kasıtlı adam öldürmek ve savaş suçu işlemek iddiasıyla dava açılmıştı.

18 Mayıs'ta Solomenskiy Mahkemesinde, Rus askeri Vadim Şişimarin ile ilgili duruşma başlarken, bu duruşma "Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana Rus askeriyle ilgili açılan ilk dava" olmasıyla dikkat çekti.​​​​​​​