  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ukrayna ''maşallah'' notuyla paylaştı: Bayraktar TB2 SİHA'ları Rus konvoyunu vurdu

Ukrayna ''maşallah'' notuyla paylaştı: Bayraktar TB2 SİHA'ları Rus konvoyunu vurdu

Ukrayna tarafından, Bayraktar TB2 SİHA'ların Rus konvoyunu vurma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal hareketinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. İşgal girişiminin 4. gününde Rus ordusu Harkov kentine girse de başkent Kiev çevresinde Ukrayna güçlerinin direnişi devam ediyor. Bölgeden sık sık silah ve bomba sesleri yükselirken, sıcak görüntüler de servis ediliyor.

SİHA'LAR RUS KONVOYUNU VURDU
Son olarak Bayraktar TB2 SİHA’ların Herson Bölgesi'nde Rus konvoyunu vurma anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

UKRAYNA GÖRÜNTÜLERİ 'MAŞALLAH' NOTUYLA PAYLAŞTI
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Paylaşımda, 'Ukrayna Genelkurmay Başkanı - Maşallah Bayraktar TB2 SİHA’larına' ifadelerine yer verildi.

DÜN DE PAYLAŞIM YAPILMIŞTI
Ukrayna Hava Kuvvetleri de dün Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyunun etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

Etiketler ukrayna rusya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor eleme adayı kim oldu? İşe Suvivor All Star'da dokunulmazlık oyunun kazanan isim
Müzakerelerde son durum! Ukrayna Putin'in teklifini kabul etti
Eski Ukrayna güzeli silah kuşanıp Rusya'ya tepki gösterdi
A Haber Ukrayna'da mahsur kalan ve tahliye isteyen öğrenciyi apar topar yayından aldı
Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov'un lüks botları olay oldu: Şeytan Prada Giyer
Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackleyip o görüntüleri yayınladı
Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'ye ulaştı
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 4. gün: Rus güçleri kente girdi
Esir Rus askerlerin videosu paylaşıldı: Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler
Muğla'da korkutan deprem!