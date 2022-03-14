Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin cesetleriyle Z harfi yaptı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın işgal harekatında sembol hale gelen Z harfiyle gönderme yaptı. Ölen Rus askerlerinden Z harfi yapan Ukrayna güçleri, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 19. güne girilirken, iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil Rus işgaline karşı direnirken, Rus ordusunun kayıpları artmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyaya Ukraynalı askerler tarafından yansıyan çarpıcı görüntüler gündem oldu.

ÖLEN RUS ASKERLERİNDEN Z HARFİ YAPIP FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER

İşgalin 19. gününde Rus ordusunun ağır kayıpları devam ediyor. Ukrayna ordusu yaşanan yaşanan savaşta psikolojik olarak öne geçmek için ölen Rus askerlerinden Z harfi oluşturmaya başladı. Sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oluşturan görüntüler belli kesimler tarafından ölü insanlara saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki çekti.

Z HARFİ RUS ORDUSU İÇİN NEYİ İFADE EDİYOR?

Rusya’nın Ukrayna’da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin anlamını Rusya Savunma Bakanlığı açıklamıştı. Bakanlığın açıklamasına göre ‘Z’ harfi ‘Zafer, ‘V’ harfi ise ‘Görev tamamlanacak’ anlamını taşıyor. Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, ‘V’ harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.