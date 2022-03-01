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Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu imha etti!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 40 km batısında bulunan Dinyeper Nehri kıyısına ulaşmaya çalışan işgalci Rus birliklerine ait konvoy, Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalde 6. günde önemli gelişmeler yaşandı. Avrupa Parlamentosu'na video konferans yoluyla bağlanan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Avrupa ülkelerinden yardım isteyerek, Putin'le savaşlarını sürdüreceklerini belirtti.

RUSLARIN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR
Direnmekte kararlı olan Ukraynalılar, işgalci güçlere karşı tüm gücünü kullanırken, Ruslar da Kiev'deki ilerleyişini sürdürmeye çalışıyor. Dinyeper Nehri kıyısına ulaşmaya çalışan işgalci Rus birlikleri, Kiev'in 40 km batısında bulunan Borodyanka'da bomba yağmuruna tutuldu.

6 ASKERİ ARACI İMHA ETTİLER
Ukrayna'ya bağlı askerler, ilerleyişini sürdüren işgalci Rus güçlerinin içerisinde bulunduğu 6 askeri aracı imha etti. Rus askerlerin içerisinde yer aldığı araçlarda kaç kişinin öldüğü veya kaç kişinin yaralandığı bilgisi henüz net değil.

Etiketler ukrayna rus konvoyu
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