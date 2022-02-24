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Ukrayna Ordusuna ait tanklar böyle görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrasında, Harkiv yolu üzerinde Ukrayna Ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri müdahalede birçok kent hedef alındı. Putin, sabah saatlerinde Rus askerilerine Ukrayna'ya harekat için emir verdi.

Putin'in açıklamasından sonra sabahın ilk ışıklarında Ukrayna'ya hava harekatı başladı. Sirenlerin çalmaya başladığı Ukrayna'da siviller ülkeyi terk etmeye başladı. 

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrasında, Harkiv yolu üzerinde Ukrayna Ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi. 

Etiketler rusya savaş ukrayna
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