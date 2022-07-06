Ukrayna ordusundan deprem etkisi yaratan karar! Zelenski küplere bindi

Ukrayna'da savaş son sürat devam ederken ordu, yeni kısıtlamaların devreye gireceğini duyurdu. Bu adım ülkede infiale neden oldu.

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmıştı.

Neredeyse tüm gücü ile bölgeye saldıran Rusya kritik bir kenti daha ele geçirmiş, Ukrayna'nın 'son kale' olarak tanımladığı Lysychansk'ı ele geçiren Rusya, Luhansk'ta kontrolü sağlamıştı.

SAVAŞIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Ukrayna ordusu ise Donbas’ın ikinci parçası olan Donetsk için savunmaya hazırlanıyor.

Newsweek'te yer alan habere göre, Rus saldırılarına karşı direnmeyi sürdüren ordu ile Zelenski tabiri caizse ters düştü.

ORDUNUN KARARI İNFİALE NEDEN OLDU

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dün yaptığı açıklamada, askerler, yedekler ve askerlik hizmetine tabi diğer kişiler için yeni kısıtlamaların devreye gireceğini duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başkomutanı Valeri Zaluzhni bu kararı şu sözlerle halka duyurmuştu;

'Sevgili vatandaşlar, askerler ve askerlik hizmetinden sorumlu olanlar! Size savaşın sürdüğünü hatırlatıyorum. Ülkenizin size ihtiyacı var. Askerlik kaydını henüz yaptırmamış veya yenilememiş olan herkesin bu işlemi yapması gerekmektedir. İlçe ve bölgelerinizi terk etmeyi planlayanların, bölge alım ve sosyal destek merkezinden izin almaları gerekmektedir.'

Yapılan resmi açıklamada bu kişilerin ikamet yerlerini terk etmelerinin yasak olduğunun altı çizildi.

Bu açıklamaya pek çok Ukraynalı sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile tepki gösterdi.

ORDUNUN KARARI ZELENSKİ'Yİ SİNİRLENDİRDİ

Ordunun aldığı karardan habersiz olduğunu belirten Zelenski, bu kararı kameralar önünde eleştirdi.

Dün gece ulusa sesleniş konuşması yapan Zelenski'nin sinirli olduğu görülürken, Ukrayna lideri kendisine danışılmadan alınan bu kararın 'birçok tartışmaya' neden olduğunu belirtti.

'Böyle bir kararla ilgili farklı değerlendirmeler olduğunu görüyorum. Toplumda yanlış anlaşılma ve hatta infial var. Halka bunu çözeceklerime dair söz veriyorum. Genelkurmay'dan gelecekte bensiz bu tür kararlar almamasını istiyorum' ifadelerini kullandı.

PUTİN NEDEN DONBAS'I KONTROL ETMEK İSTİYOR?

Putin, hiçbir zaman kanıt gösterememiş olsa da uzun süredir Ukrayna'nın ülkenin doğusunda soykırım yaptığına dair iddiaları dile getiriyordu.

24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

Tıpkı 2014'te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım'da yaptığı gibi...

Rusya'nın "kuklası" durumundaki Luhansk bölgesi lideri, daha şimdiden "ileride yapılacak bir referandumdan" bahsetmeye başladı.

Elbette ki şu an savaşın devam ettiği bir bölgede referandumdan ya da herhangi bir oylamadan bahsetmek bir hayli garip görünüyor.