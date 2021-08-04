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Ukrayna parlamentosunda bombalı saldırgan paniği

Ukrayna parlamentosunda bombalı saldırgan paniği

Ukrayna'da parlamento binasına giren bir kişinin taşıdığı el bombasını patlatmakla tehdit ettiği bildiriliyor.

Ukrayna'da kimliğin belirsiz bir kişi başbakanlık binasına el bombasıyla girdi.

Saldırganın pimi çekilmiş bir el bombasını elinde tuttuğu ve oldukça agresif hareket ettiği belirtiliyor.

Saldırganın bombayı binanın içinde patlatmakla tehdit ettiği ifade ediliyor. Görgü tanıkları adamın "Binadan dışarı sağ çıkmayacağım" şeklinde bağırdığını söyledi.

Gelen ilk bilgiler el bombalı kişinin daha önce doğuda Rus yanlısı silahlı gruplara karşı çarpışmış eski bir asker olduğu yönünde. Güvenlik güçlerinin olay yerine hareket ettiği aktarıldı.

Etiketler ukrayna parlamento bomba
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