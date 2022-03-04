Ukrayna, Rus askeri üssünü böyle vurdu

Ukrayna ordusu, Rusya’nın konuşlandığı bir askeri üssü topçu atışlarıyla hedef aldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 9. günü birçok kentte ve bölgede çatışmalar aralıksız sürüyor. Ukrayna ordusu, Kiev’in kuzeyinde yer alan Kozarovichi bölgesinde Rus ordusunun kurduğu askeri üssü vurdu. Bölgenin farklı noktalarında çatışmaların devam ettiği öğrenildi.

İHA