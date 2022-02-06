  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ukrayna-Rusya krizinde sıcak gelişme

Ukrayna-Rusya krizinde sıcak gelişme

Ukrayna-Rusya krizinde sıcak gelişme

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile yaşanan krizde diplomatik çözüm şansının askeri gerilimlerden daha yüksek olduğu belirtildi.

Dünyanın gözü haftalardır Rusya - Ukrayna sınırında Rusya'nın sınırına on binlerce asker yığdığı Ukrayna'dan yeni açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusya'nın geçen baharda Ukrayna sınırına kuvvetler yığılmasından bu yana 'sürekli büyük psikolojik baskı sağlamak için' düzenli olarak geniş çaplı asker rotasyonları, manevralar ve silah konuşlandırmaları yürüttüğünü söyledi.

Podolyak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Durumun dürüst bir değerlendirmesi, gerilimi azaltmak için diplomatik bir çözüm bulma şansının, daha fazla tırmanma tehdidinden hala önemli ölçüde yüksek olduğunu gösteriyor.'

Etiketler ukrayna asker rusya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Düğün salonunda ''savaş'' çıktı! Dehşet anları kamerada
Linç edilerek öldürülen Kaddafi hakkında bomba iddia
Omicron varyantının ilk belirtisi belli oldu
''Erdoğan'a mı, rakibine mi oy verirsiniz?'' anketinden kritik sonuçlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 lidere teşekkür etmedi
Kulisleri sallayan iddia: Tansu Çiller parti mi kuruyor?
İstanbul'da şoke eden görüntüler! Yer yarıldı, yerin içine girdi!
Kılıçdaroğlu, Isparta'daki elektrik kesintisinin sebebini açıkladı
Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını! Cansız mankenle aşka geldi!
Doğal gaz yardımında tarih belli oldu! 1.150 liraya kadar destek verilecek