Ukrayna saldırdı, mühimmat deposu patladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları iki buçuk yılı aşkın süredir devam ederken, Ukrayna da düzenli olarak Rusya'nın altyapısını insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Ukrayna'nın İHA saldırısı Güney Rusya'da yangın ve tahliyelere yol açtı. Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna ordusunun Tihoretsk bölgesine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini belirtti. ''MÜHİMMATLAR PATLAMAYA BAŞLADI'' Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin gece Krasnodar bölgesindeki Tihoretsk'e İHA'larla saldırdığını belirtti. İki İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu kaydeden Kondratyev, "İHA parçalarının düşmesi sonucu mühimmat deposunda yangın çıktı, mühimmatlar patlamaya başladı" ifadesini kullandı. Kondratyev, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, Tihoretsk'ten sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ifade ederek, "Tihoretsk'ten 1200 kişi tahliye edildi. Yaralı ve ölü yok" dedi.