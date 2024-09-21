  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ukrayna saldırdı, mühimmat deposu patladı

Ukrayna saldırdı, mühimmat deposu patladı

Ukrayna saldırdı, mühimmat deposu patladı
Güncelleme:

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları iki buçuk yılı aşkın süredir devam ederken, Ukrayna da düzenli olarak Rusya'nın altyapısını insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Ukrayna'nın İHA saldırısı Güney Rusya'da yangın ve tahliyelere yol açtı.

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna ordusunun Tihoretsk bölgesine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini belirtti.

''MÜHİMMATLAR PATLAMAYA BAŞLADI''

Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin gece Krasnodar bölgesindeki Tihoretsk'e İHA'larla saldırdığını belirtti.

İki İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu kaydeden Kondratyev, "İHA parçalarının düşmesi sonucu mühimmat deposunda yangın çıktı, mühimmatlar patlamaya başladı" ifadesini kullandı.

Kondratyev, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, Tihoretsk'ten sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ifade ederek, "Tihoretsk'ten 1200 kişi tahliye edildi. Yaralı ve ölü yok" dedi.

Etiketler ukrayna Ukrayna saldırı saldırı Rusya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin'in köyünde 15 çocuk daha ölmüş; 9'u aynı aileden... Narin'in köyünde 15 çocuk daha ölmüş; 9'u aynı aileden... Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı kamerada Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı kamerada Prof. Dr. Alpay Azap uyardı: Yeni virüs Türkiye'ye geliyor... Belirtileri belli oldu Prof. Dr. Alpay Azap uyardı: Yeni virüs Türkiye'ye geliyor... Belirtileri belli oldu Benzine bir zam daha geliyor Benzine bir zam daha geliyor Bir vahşet daha: Kayıp olarak aranıyordu cesedi kuyudan çıktı Bir vahşet daha: Kayıp olarak aranıyordu cesedi kuyudan çıktı Yaz bitti indirim geldi: Sonbaharda yaz tatili yüzde 80 ucuzladı Yaz bitti indirim geldi: Sonbaharda yaz tatili yüzde 80 ucuzladı Alzheimerı tetikleyen 2 basit davranış belirlendi Alzheimerı tetikleyen 2 basit davranış belirlendi Sahnede kalp krizi geçiren Metin Arolat hayatını kaybetti Sahnede kalp krizi geçiren Metin Arolat hayatını kaybetti Cinayet zanlısından şoke eden ifade: ''2 polis ve 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim'' Cinayet zanlısından şoke eden ifade: ''2 polis ve 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim'' Sağanak yağışlara dikkat: Sel, su baskınları, yıldırım düşmesi bekleniyor Sağanak yağışlara dikkat: Sel, su baskınları, yıldırım düşmesi bekleniyor
Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı Narin cinayetinde kritik gelişme: Katili itiraf etti Narin cinayetinde kritik gelişme: Katili itiraf etti Melih Gökçek'in malvarlığına haciz konuldu Melih Gökçek'in malvarlığına haciz konuldu Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere yapılandırma geliyor Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere yapılandırma geliyor Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Bakan Mehmet Şimşek'e ''rant'' yanıtı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Bakan Mehmet Şimşek'e ''rant'' yanıtı İstanbul'un göbeğinde rezalet: 2 erkek sokak ortasında ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde rezalet: 2 erkek sokak ortasında ilişkiye girdi CHP lideri Özel'den ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganına tepki: ''Alın götürün kenara'' CHP lideri Özel'den ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganına tepki: ''Alın götürün kenara'' Ormanın hayaleti Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi Ormanın hayaleti Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü... Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü... Sağanak Trabzon'u boğdu: Hastane tahliye edildi, yaşam durdu, 1 kişi kayıp Sağanak Trabzon'u boğdu: Hastane tahliye edildi, yaşam durdu, 1 kişi kayıp