Ukrayna savaş çıkması durumunda Türkiye'den ne isteyecek?

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Reuters'a yaptığı açıklamada Ukrayna'ya yönelik fiili bir savaş başlaması durumunda Türkiye'den ne isteyeceklerini açıkladı.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar, savaş çıkması durumunda Türkiye'den Boğazlar'ı Rus gemilerine kapatmalarını isteyeceklerini söyledi.

Bodnar, Reuters'a yaptığı açıklamada Rusya donanmasının Karadeniz'deki varlığına değindi. Ukraynalı diplomat Rusya'nın Karadeniz'de Ukrayna sınırı yakınlarındaki savaş gemilerinin Ukrayna için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Rus donanmasının Karadeniz'deki varlığını 'çok yoğun' olarak tanımlayan Ukraynalı büyükelçi, "Geniş çaplı işgal veya Ukrayna'ya karşı askeri bir harekatın başlaması durumunda, yani fiili olan savaş resmi olarak da başladığında, Türk hükümetinden saldırgan devletin gemilerinin Karadeniz'e geçişini engellemesini isteyeceğiz" dedi.

Bu ayın ilk haftasında Rusya'ya ait altı savaş gemisi ve denizaltı boğazlar yoluyla Karadeniz'e açılmış ve Ukrayna sınırı yakınlarında bir askeri tatbikat yapmıştı.

1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre, Türkiye'nin Boğazlar üzerinde kontrolü bulunuyor. Sözleşme Türkiye'ye, savaş zamanı ve savaş tehdidi olan zamanlarda Boğazlar'dan savaş gemilerininin geçişini düzenleme ve gerekirse engelleme yetkisi veriyor.