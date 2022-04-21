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Ukrayna topraklarına giren Rus askeri sayısı belli oldu

Ukrayna topraklarına giren Rus askeri sayısı belli oldu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Ukrayna'da yaklaşık 90 bin Rus askerinin bulunduğunu açıkladı.

Arestoviç, basına yaptığı açıklamada, ülkesine savaş açan Rus ordusu mensubu 90 bin askerin Ukrayna'da bulunduğunu belirterek, 22 bin Rus askerin daha Ukrayna sınırında beklediğini ifade etti.

Dün, Ukrayna makamları, ülkeye savaş açan Rus ordusundan şimdiye kadar 20 bin 900 asker, 171 uçak, 150 helikopter, 815 tank, 2 bin 87 zırhlı araç, 391 top, 136 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemini kaybettiğini açıklamıştı.

Etiketler ukrayna rusya asker sayısı
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