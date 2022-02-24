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Ukrayna, Türkiye'den resmen yardım istedi: ''Bizi destekleyin!''

Ukrayna, Türkiye'den resmen yardım istedi: ''Bizi destekleyin!''

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz." açıklaması yaptı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz."

 

Etiketler ukrayna Türkiye yardım savaş destek rusya
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