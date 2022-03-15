Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü

ABD televizyon kanalı FOX TV kameramanının, Ukrayna'da dün aracına açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Savaştan acı haberler gelmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil ve askerin hayatını kaybettiği çatışmada bir gazeteci daha yaşamını yitirdi. Daha önce de bir gazetecinin hayatını kaybettiği savaşta öldürülen gazeteci sayısı ikiye yükseldi.

ARACI VURULDU

FOX News Media CEO’su Suzanne Scott tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev dışındaki Horenka bölgesinde savaş kameramanı Pierre Zakrzewski'nin aracının isabet aldığı belirtildi.

Daha önce Irak, Afganistan ve Suriye'de çalıştığı bildirilen Zakrzewski'nin, şubat başından beri Ukrayna'da görev yaptığı kaydedildi.

Dün gerçekleşen aynı saldırıda FOX News haber kanalı savaş muhabiri Benjamin Hall'un yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırıları sonucunda, 13 Mart'ta da Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin öldüğü bildirilmişti.