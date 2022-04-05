Ukrayna'da bir ilk! Yüzlerce asker Ruslara teslim oldu

Ukrayna ordusundan 267 deniz piyadesinin Rusya ordusuna teslim olduğu anların yer aldığı video gündeme bomba gibi düştü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 41 gün geride kaldı. Müzakere masalarından somut bir sonucun elde edilemesi sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rusya ordusu saldırılarının şiddetini artırırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski özellikle Mariupol civarında büyük kayıplar verdiklerini duyurdu.

SAVAŞTAKİ EN BÜYÜK TOPLU TESLİM OLMA OLAYI

Zelenski'nin açıklamalarının ardından bölgeden gelen bir görüntü ise dünya basınının gündemine bomba gibi düştü. Ukraynalı 267 deniz piyadesinin aynı anda Rus birliklerine teslim olduğu anlara ilişkin video büyük ses getirirken, olay Rusya - Ukrayna Savaşı'ndaki en büyük toplu teslim olma olayı olarak tarihe geçti.

"MARİUPOL'DA DURUM EN ZOR OLANLARDAN BİRİ"

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki duruma değinen Zelenski, bu şehrin kurtarılması ile ilgili bazı senaryolar üzerinde durduklarını dile getirmişti. Zelenkiy, "Mariupol'da durum en zor olanlardan biridir. Tüm senaryoları söyleyemem. Askerlerimizin desteklenmesi ile ilgiliyiz. Onlar için zor anlar. Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur. Önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki saatlerde bu zor soruya bir cevap verebileceğiz" diye konuştu.