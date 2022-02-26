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Ukrayna'da can kayıpları artıyor: 3'ü çocuk 198 kişi öldürüldü

Ukrayna'da can kayıpları artıyor: 3'ü çocuk 198 kişi öldürüldü

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rus ordusunun saldırılarında 3'ü çocuk 198 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna harekatı üçüncü gününde devam ederken, başkent Kiev'de gece boyunca patlama sesleri yükseldi. Sivillerin olduğu binalar füzelerle vuruldu, kent genelinde zaman zaman sirenler çaldı. Vatandaşların bir kısmı metro istasyonlarına sığınırken bir kısmı ise sokağa inip Ukrayna ordusuyla birlikte Ruslara karşı mücadele etti.

SOKAKLARDA ÇATIŞMA YAŞANIYOR
Sabahın erken saatlerinde Ukrayna İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehrimizin sokaklarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sakin olun ve kapılarınızı açmayın, en yakındaki sığınaklara geçin" denildi. Yapılan açıklamada şu ana kadar 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 200 Rus askerinin de esir alındığı belirtildi. Ayrıca Ruslara ait 14 uçak, 18 helikopter ve 102 tankın imha edildiği aktarıldı.

ACI BİLANÇOYU PAYLAŞTILAR
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın saldırılarında 3'ü çocuk 198 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralanan kişi sayısı ise 33'ü çocuk 1115 kişi olarak aktarıldı.

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Etiketler ukrayna rusya savaş
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