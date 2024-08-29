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Ukrayna'da F-16 düştü: Pilot hayatını kaybetti

Ukrayna'da F-16 düştü: Pilot hayatını kaybetti
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna'ya ait bir savaş uçağı füzeyle vurularak düşürüldü.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 26 Ağustos'ta Ukrayna'ya düzenlediği yoğun hava saldırılarında Ukrayna'ya ait F-16 uçaklarının görev uçuşları yaptığı bildirildi. Açıklamada, F-16'ların füze saldırısını püskürtmek amacıyla görev yaptıkları bilgisi verilerek, "Hava muharebesi sırasında F-16 uçağı yüksek verimlilik gösterdi, dört düşman seyir füzesi havadan silahlarla düşürüldü." ifadesi kullanıldı. Bir F-16'yla hedefe yaklaştığı sırada bağlantının kesildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir sonraki hedefe yaklaşırken uçaklardan biriyle iletişim kesildi. Daha sonra ortaya çıktığı üzere uçak düştü, pilot öldü."

Açıklamada, kazanın nedenlerini öğrenmek için uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulunmak üzere özel bir ekip görevlendirildiği aktarıldı. 

Etiketler abd yapımı savaş uçağı f-16 ukrayna rısya ukrayna savaşı ukraynada f-16 düştü
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