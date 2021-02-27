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  3. 27 Şubat 2021 15:45

Ukrayna'da hastanede patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Ukrayna’nın Çernivtsi kentinde bir hastanenin acil servisinde patlama meydana geldi. Oksijen tüpü patlaması nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Ukrayna'da hastanede patlama: 1 ölü, 1 yaralı
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Ukrayna’nın batısında yer alan Çernivtsi şehrindeki bir hastanenin acil servisinde patlama meydana geldi.

Reuters’ın son dakika olarak geçtiği haberde, olayın oksijen tüpü patlaması olduğu bildirilirken, olayda ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı açıklandı.

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