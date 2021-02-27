Ukrayna'da hastanede patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Ukrayna’nın batısında yer alan Çernivtsi şehrindeki bir hastanenin acil servisinde patlama meydana geldi.

Reuters’ın son dakika olarak geçtiği haberde, olayın oksijen tüpü patlaması olduğu bildirilirken, olayda ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı açıklandı.