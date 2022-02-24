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Ukrayna'da ilk resmi toprak kaybı... Rus birlikleri o bölgeyi kontrol altına aldı

Ukrayna'da ilk resmi toprak kaybı... Rus birlikleri o bölgeyi kontrol altına aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde verdiği emirle Rus birlikler Ukrayna'ya işgal başlatırken, Ukrayna'nın doğusundan ilk toprak kaybı haberi geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan çatışmalar şiddetlendi.

Zelenskiy'nin danışmanı, Ukrayna'nın neredeyse tüm sınırı boyunca Rus güçleriyle çarpıştığını ve Sumy, Karkiv, Herson, Odessa bölgelerinde ve Kiev yakınlarındaki bir askeri havaalanında şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladı.

RESMİ İDAREDEN AÇIKLAMA
Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti resmi idaresinden yapılan açıklamada, bölgenin güneyindeki bir kısmın artık Ukrayna'nın kontrolü altında olmadığı belirtildi.

Etiketler toprak kaybı resmi
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