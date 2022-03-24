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Ukrayna'da kan donduran olay! Rus askerlerine tecavüz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Ukrayna'da kan donduran olay! Rus askerlerine tecavüz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Ukrayna'da işgalci Rus askerlerinin bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla ilk resmi soruşturma başlatıldı.

Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan işgal harekatı son sürat devam ediyor.

Bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken işgalci birliklerin Ukraynalı kadınlara karşı tecavüzü bir savaş aracı olarak kullandığı bildiriliyor.

İLK RESMİ SORUŞTURMA

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova gelen ihbar üzerine ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açtı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Venediktova, Kiev'in doğusundaki Brovary'de iki askerin kadına saldırdığını söyledi.

Kadının kocasını öldüren askerlerden birinin kimliğinin belirlendiği ve her yerde arandığı bildirildi.

Venediktova, askerlerin cinsel saldırıda bulunduktan sonra, çiftin çocuklarını silahlarla tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova

UKRAYNALI VEKİL:SAVAŞ ARACI OLARAK KULLANIYORLAR

1945'te Almanya'nın bazı bölgelerinin Sovyetler tarafından işgaline değinen Milletvekili Lesia Vasylenko ise şu ifadeleri kullandı;

'İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da iki milyon insan Ruslar tarafından tecavüze uğradı. Rusya yine tecavüzü bir savaş aracı olarak kullanıyor. Bu sefer Ukrayna'da. Tarih tekerrür ediyor.'

Ukraynalı Milletvekili Lesia Vasylenko

Etiketler ukrayna tecavüz asker rus askeri işgal rusya soruşturma
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