Ukrayna'da limana saldırı: Türk gemisi isabet aldı!

Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na düzenlenen saldırıda Türk şirketine ait bir gemi isabet aldı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Edinilen bilgilere göre, dün yerel saatle 16.00 sıralarında Karasu-Odesa hattında tır taşımacılığı yapan Cenk Denizcilik'e ait M/V CENK T adlı gemi, Chornomorsk Limanı'nda vuruldu. Olay, gemide bulunan 127 tırın tahliyesi sırasında gerçekleşirken, geminin pruva bölümünde yangın çıktı. Alevlere, limanda görevli römorkörler, itfaiye birimleri ve gemi personeli tarafından anında müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.



Cenk Denizcilik'ten yapılan açıklamada, Cenk Denizcilik filosunda, Karasu-Odesa hattında yaş sebze meyve ve gıda malzemesi yüklü tırların nakliyesini yapan M/V CENK T isimli geminin bugün yerel saatle 16.00’da Chornomorsk limanına yanaşmasının ardından vurulduğu belirtildi. Olayın ardından geminin pruva tarafında meydana gelen yangına römorkörler, liman yangın söndürme birimleri ve gemi ekipleri tarafından derhal müdahale edildiği ve söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmamaktadır. Mevcut bilgiler doğrultusunda hasar yalnızca maddi niteliktedir. Olay uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde değerlendirilmekte olup, ilgili resmi makamlarla tam işbirliği içinde süreci yakından takip ediyoruz. Gelişmelere ilişkin teyit edilmiş bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı’na yönelik olarak bugün düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar görmesi, bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir. İlk gelen bilgilere göre, gemideki personel ve TIR şoförleri tahliye edilmekte olup, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır. Odessa Başkonsolosluğumuzca gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır. Bu vesileyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz’de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

