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Ukrayna'da savaşın 1 yıllık bilançosu açıklandı

Ukrayna'da savaşın 1 yıllık bilançosu açıklandı
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Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, savaşından başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna topraklarına 40 bin 500 saldırı düzenlendiğini, 152 bin yerleşim yerinin yok edildiğini açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Klymenko, videokonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bilgiler palyaştı. Klymenko, savaşın başından bu yana Rusya’nın Ukrayna topraklarında 40 bin 500 bombardıman, roket ve füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Klymenko, 152 bin yerleşim yerinin saldırılar sonucu yok olduğunu, genel altyapıda 60 bin noktanın hasar gördüğünü söyledi.

Klymenko, “Şu anda Rus askerleri tarafından işlenen suçlarla ilgili olarak 66 bin 300 vaka kaydedildi. Çoğu yasa ve savaş kurallarının ihlali” dedi.

DHA

Etiketler ukrayna savaş rusya yerleşim yeri
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