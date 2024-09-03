Ukrayna'da sıcak gelişme: 3 Bakan istifa etti

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da stratejik endüstriler, adalet ve çevre bakanları istifa etti.

Rusya ile savaş içinde olan Ukrayna'da bugün gündem, kabinede yaşanan ani istifalarla sarsıldı. Stratejik Sanayiler Bakanı, Adalet Bakanı ve Çevre Bakanı'nın istifaları, Ukrayna'da yönetimsel bir belirsizlik ve siyasi istikrarsızlık endişelerini artırdı. Henüz istifaların gerekçeleri ve yerlerine gelecek yeni bakanların kimler olacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. GerçekGündem