  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ukrayna'da sıcak gelişme: 3 Bakan istifa etti

Ukrayna'da sıcak gelişme: 3 Bakan istifa etti

Ukrayna'da sıcak gelişme: 3 Bakan istifa etti
Güncelleme:

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da stratejik endüstriler, adalet ve çevre bakanları istifa etti.

Rusya ile savaş içinde olan Ukrayna'da bugün gündem, kabinede yaşanan ani istifalarla sarsıldı.

Stratejik Sanayiler Bakanı, Adalet Bakanı ve Çevre Bakanı'nın istifaları, Ukrayna'da yönetimsel bir belirsizlik ve siyasi istikrarsızlık endişelerini artırdı.

Henüz istifaların gerekçeleri ve yerlerine gelecek yeni bakanların kimler olacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

GerçekGündem

Etiketler ukrayna bakan istifaları ukrayna 3 bakan istifasi ukrayna bakanları istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul, Ankara ve İzmir'de servis ücretlerine büyük zam İstanbul, Ankara ve İzmir'de servis ücretlerine büyük zam Evlilik kredisi bekleyen gençlere müjde: Kredi şartları değişti Evlilik kredisi bekleyen gençlere müjde: Kredi şartları değişti Gazeteci Murat Ağırel'e ölüm tehdidi Gazeteci Murat Ağırel'e ölüm tehdidi Özel'den gizli çekilen fotoğraflara yanıt: ''Merak eden varsa, bir duble rakı içtim'' Özel'den gizli çekilen fotoğraflara yanıt: ''Merak eden varsa, bir duble rakı içtim'' Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını açıkladı Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını açıkladı Dilan Polat artık korumayla geziyor: Son görüntüsü dikkat çekti Dilan Polat artık korumayla geziyor: Son görüntüsü dikkat çekti Saçını boyatanlar dikkat: İçerisindeki madde ölüme kadar götürebiliyor Saçını boyatanlar dikkat: İçerisindeki madde ölüme kadar götürebiliyor Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den Burning Man pozları Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'den Burning Man pozları Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a veda paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a veda paylaşımı Hopa'da dehşet: Ağaçlar kesilmesin diyen köylülere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var Hopa'da dehşet: Ağaçlar kesilmesin diyen köylülere ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
Piyasalardan enflasyon rakamlarına ilk tepki: Dolar, Euro, altın... Piyasalardan enflasyon rakamlarına ilk tepki: Dolar, Euro, altın... Galler-Türkiye maçının hakemi belli oldu Galler-Türkiye maçının hakemi belli oldu Dilruba'nın cezası belli oldu Dilruba'nın cezası belli oldu Aman dikkat: Ispanağa benziyor, tüketen soluğu hastanede alıyor Aman dikkat: Ispanağa benziyor, tüketen soluğu hastanede alıyor Enflasyon rakamları açıklandı: İşte fiyatı en çok artan ürünler Enflasyon rakamları açıklandı: İşte fiyatı en çok artan ürünler Mide bulandıran baskın: 3 işletme mühürlendi Mide bulandıran baskın: 3 işletme mühürlendi Asgari ücretli enflasyona ezdirildi: Maaşlar 8 ayda böyle eridi Asgari ücretli enflasyona ezdirildi: Maaşlar 8 ayda böyle eridi Sır cinayet, 44 yıl sonra sigara izmaritinden çözüldü Sır cinayet, 44 yıl sonra sigara izmaritinden çözüldü