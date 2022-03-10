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Ukrayna’da temel gıda ürünlerinin satışı sınırlandı

Ukrayna’da temel gıda ürünlerinin satışı sınırlandı

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da tedarik zinciri aksayınca marketlerde temel gıda ürünlerinin satışı kısıtlandı.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırılarından dolayı Ukrayna'da halk zor günler geçiriyor. Savaş nedeniyle ülkede birçok şehirde tedarik zinciri aksarken, marketlerde boşalan raflar yeni ürünlerle doldurulamıyor. Yaşanacak gıda sorununun önüne geçmek için marketlerde temel gıda ürünlerinin satışına kısıtlama getirildi.

Odessa Valiliği tarafından alınan kararla, şehirdeki marketlerden temel gıda ürünlerinde satışında limit uygulanması gereken ürünlerini listesi gönderildi. Yeni kararla birlikte artık marketlerden, şeker, karabuğday, buğday gevreği en fazla 2 paket alınabilecek. Patates, 5 kilogramdan fazla alınamayacak. Yumurta ise 30 adetten fazla satılmayacak.

Etiketler saldırı kısıtlama ukrayna
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