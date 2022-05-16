Ukrayna'da yaralıların tahliyesi için ateşkes kararı

Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal çelik fabrikasındaki yaralıların tahliyesi için ateşkes ilan edildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Rus güçlerinin kontrolü ele geçirdiğini duyurduğu Mariupol şehrinde, sığınan Ukraynalı askerlerin bulunduğu Azovstal çelik imalat tesisindeki yaralıların tahliyesi için ateşkes ilan edildi.

İNSANİ KORİDOR AÇILDI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre Azovstal çelik imalat tesisinde insani koridor açıldı. İnsani koridorun yaralı Ukraynalı askerleri sağlık tesislerine taşımak için kullanıldığı belirtildi.

600 YARALI ASKER BULUNUYOR

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasında tıbbi yardıma erişimi olmayan yaklaşık 600 yaralı asker bulunduğu ifade edilmişti. Ukrayna daha önce Rusya'ya ağır yaralı olan askerlerin Azovstal'dan tahliyesi için Rus savaş esirlerini takas etmeyi teklif etmişti.

FOSFOR BOMBASI KULLANILDIĞI İDDİASI

Mariupol Belediye Başkanının Danışmanı Petro Andriushchenko'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün işgalciler Mariupol savunucularına karşı ilk kez yangın bombası veya fosfor bombası kullandılar (sonucu uzmanlara bırakacağız). İşgalciler, termit tabakalı 9M22C yangın bombası kullanıldığını iddia ediyor. Yanma sıcaklığı yaklaşık 2 bin-2 bin 500 santigrat derece. Yanmayı durdurmak neredeyse imkansız" ifadelerini kullanmıştı.