Ukrayna'daki savaştan kaçan kadınlara şort giyme yasağı: ''Kışkırtabilir!''

İsveç'in güneyindeki Blekinge'ya bağlı Olofström kasabasında Ukraynalı sığınmacı kadınlara 'farklı kültürlerden erkeklere karşı provokatif olduğu' gerekçesiyle şort giymek yasaklandı.

İsveç'in güneyindeki Blekinge ilçesine bağlı Olofström kasabasında yer alan Galaxen Otel'de kalan Ukraynalı sığınmacı kadınlar, katı bir kıyafet kuralına tabi tutuldu.

Kadınlara uygulanan yasaklar, göbek açılı bluz ve mini şortları kapsıyor. İsveç Radyosu'nun haberine göre yetkililer tarafından yapılan resmi açıklama, bu kıyafetlerin aynı otelde yaşayan 'farklı kültürlerden erkekleri kışkırtabileceği' yönünde.

'Kadınları korumak' için getirildiği söylenen kısıtlamalar, sığınmacı aktivisti Gitana Bengtsson'un tepkisine neden oldu.

Radyoya demeç veren Bengtsson, "Ukraynalı kadınlar genelde senin benim gibi giyinirler. Fahişe gibi görünmüyorlardı. Otel müdürü, vücut kısımlarını gösteren kısa kıyafetler; mini şort veya etek giymemeleri gerektiğini söyledi" diye konuştu.

Bengtsson, durumu, kadın hakları örgütü Tjejjouren'e bildirdiğini de sözlerine ekledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatından önce İsveç'e gelen sığınmacıların çoğu Müslüman ülkelerdendi ve en büyük payı, Afganlar, Suriyeliler ve Iraklılar oluşturuyor.