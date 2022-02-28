Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına trenle tahliye

Türkiye’nin Kiev ve Harkiv Büyükelçilikleri, Türk vatandaşlarının tahliyesi için Romanya'nın Çernivtsi kentine tren seferi yapılacağını duyurdu.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Kiev ve Harkov'daki vatandaşların tahliyesi için Romanya'ya tren seferi düzenleneceğini duyurdu.

Büyükelçiliği’n sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bugün (28.02.2022) saat 19.00’da Kiev’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18:00’e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir” denildi.

HARKOV’DAN KALKACAK TREN 15.00’TE

Öte yandan Harkov Büyükelçiliği, yine Çernivtsi kentine gidecek olan trenin 15.00’da kalkacağını duyurarak, “Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkov’dan Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

DHA