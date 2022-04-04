Ukrayna'dan korkunç görüntü: Bir anne kızının cansız bedenini orada bırakmadı

Rus askerlerinin ölüm saçtığı Kiev yakınlarındaki Bucha'da Rus güçleri tarafından öldürülen kızını kendi çabalarıyla bahçeye gömen Ukraynalı anne kızının cesedini gömdüğü yerden çıkardı...

Rus işgalcilerin çekildiği Kiev yakınlarındaki Bucha'da ceset dolu sokağın fotoğrafları Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova tarafından dünyaya geçildi. Khalilova’nın yayınladığı son video ise Ukrayna’da insanlığın geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kırkıncı gün Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odesa'daki saldırılarla başladı ancak Kiev yakınlarındaki Bucha'dan gelen fotoğraflar dünyayı sarstı.

Ukrayna ordusu, başkent Kiev'i de içine alan bölgenin tamamen Rus işgalcilerden temizlendiğini açıkladı. Ruslar çekilirken geride bıraktıkları ise tüyler ürpertti. Ukrayna birlikleri başkent çevresindeki 30 kasaba ve köyün kontrolünü geri aldı ve işgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana ilk kez Kiev bölgesinde hiç Rus askeri kalmadı.

SOKAKLAR CESETLERLE DOLU

Irpin yakınlarındaki Bucha (Buça) ilçesine giren Ukrayna askerleri ve gazeteciler, sokaklarda gördükleri karşısında şoka uğradılar. Rus askerlerin öldürdüğü sivillerin çoğunun elleri arkadan bağlanmıştı ve cesetler öylece sokaklardaydı.

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova Bucha sokaklarındaki cesetlerin yer aldığı çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis etti.

Bazı cesetlerin çürümeye başladığı göze çarparken, Bucha Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk sokaklardaki kurbanların tümünün vurulduğu bilgisini paylaştı. Fedoruk ayrıca, Rus işgalcilerin öldürdükleri 280 Bucha sakinini ise toplu mezara gömdüğünü söyledi.

Evlerine geri dönmeye başlayan Bucha sakinleri, sokaklardaki cesetleri görünce gözyaşlarına boğuldu. Rus işgalcilerin Ukrayna ordusu tarafından öldürülen kendi askerlerini de zırhlı araçlar ya da tankların içinde bırakıp gittiği görüldü.

KIZINI GÖMDÜĞÜ YERDEN ÇIKARDI

Gülsüm Khalilova’nın dünyaya servis ettiği bir başka videoda ise Ukrayna’da insanlığın geldiği son nokta gözler önüne serildi. Bucha sakini Antonina Pomazanko’nun kızı Rus güçleri şehri ele geçirince Rus askeri tarafından vurularak öldürüldü. Pomazanko ise onu elinden geldiğince bahçeye defnetti.