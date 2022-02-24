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Ukrayna'dan korkunç görüntüler: Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri eze eze geçti

Sabah saatlerinde savaşın başladığı Ukrayna'dan yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.

Rusya, günlerdir eli kulağında olan savaşı bugün başlattı. Rus birlikleri Ukrayna sınırlarından geçerek, saldırılara başladı. Rusya'nın aralıksız saldırılarının ardından Ukrayna'daki şehir merkezlerinden de ürküten görüntüler gelmeye devam ediyor.

OTOMOBİLLERİ EZİP GEÇTİLER
Rus tankları, şehir merkezlerinde ilerledikleri sırada önlerine çıkan otomobilleri de ezip yoluna devam etti. Bu sırada çevredeki sivillerin korku içerisinde kaçtıkları görüldü.

 UKRAYNA UÇAKLARINI HEDEF ALIYORLAR
Rus uçakları, doğudan girdikleri bölgelerde Ukrayna hava kuvvetlerine ait uçakları etkisiz hale getiriyor. Şu ana kadar gerçekleştirilen saldırılar sonucunda çok sayıda Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Etiketler rusya ukrayna tank
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