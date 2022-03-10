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Ukrayna’dan Rus askerlerine: Uçağını getir 1 milyon doları al

Ukrayna’dan Rus askerlerine: Uçağını getir 1 milyon doları al

Ukrayna’nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, Rus askerlerine çağrıda bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna’nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulundu. Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu. Söz konusu video klibin ardından Rus askerlerinin savaş uçaklarını ya da helikopterleri teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Etiketler rus asker çağrı uçak
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