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Ukrayna'dan Rus ordusuna ağır darbe

Ukrayna'dan Rus ordusuna ağır darbe

Ukrayna Savunma Bakanlığı, çatışmalarda öldürülen Rus askeri sayısının 12 binden fazla olduğunu duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 14. güne girildi. Bölgede sivillerin tahliyesi sürerken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar etkisini artırarak devam ettiriyor. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı gün içerisinde yaptığı açıklamada Rus ordusunun personel ve teçhizat kaybını açıkladı.

12 BİN RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 14 gündür yaşanan savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 12 binden fazla olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Rusya'ya ait 49 uçak, 81 helikopter, 317 tank, 1070 zırhlı araç, 120 topçu sistemi, 482 araç, 60 yakıt tankı ve 7 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

RUSYA UKRAYNA'NIN AÇIKLAMALARINI YALANLANLAMIŞTI
Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamayı yalanlayarak, işgal sırasında toplam 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bakanlık bin 597 askerin ise yaralandığını aktardı.

Etiketler ukrayna rusya
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