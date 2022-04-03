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Ukrayna'dan Rus ordusuna çok ağır darbe

Ukrayna'dan Rus ordusuna çok ağır darbe

Ukrayna Savunma Bakanlığı, savaşından başından bu yana 18 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, iki ülke tarafından da kayıplar açıklanmaya devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, operasyonların son durumuna ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun savaşın başından bu yana çok fazla askeri personel ve teknik araç kaybettiğini belirterek,

“Savaşın başladığı günden bu yana 39 gün içinde 18 bin Rus askeri öldürüldü. Rus ordusuna ait 644 tank, bin 830 zırhlı askeri araç, 325 top atış sistemi, 105 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 143 savaş uçağı, 134 helikopter, 89 İnsansız Hava Aracı, 1249 otomobil, 76 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 24 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sistemi de imha edildi” denildi.

Etiketler rusya ukrayna rus askeri
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