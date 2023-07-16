Ukrayna'dan Rus tesislerine İHA saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kırım'daki Rus tesislerine 7 İHA ve 2 insansız deniz aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu sabah Kiev rejiminin 7 insansız hava aracı ve 2 mürettebatsız yarı dalgıç botla Sivastopol şehri yakınlarındaki Kırım yarımadası topraklarında bulunan tesislere terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. 2 Ukrayna İHA'sı Karadeniz suları üzerinde kıyı şeridinden oldukça uzakta hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. 5 İHA daha hedeflerine ulaşamadan düştü” denildi.

Bakanlık, Karadeniz’in kuzey kesiminde iki insansız deniz aracının daha imha edildiğini belirterek, “Ayrıca Karadeniz'in kuzey kesiminde, iki mürettebatsız Ukrayna Silahlı Kuvvetleri botu tespit edilmiş ve açılan ateşle imha edilmiştir” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: VURULAN HEDEFLER HAKKINDA BİLGİ BEKLİYORUZ

Ukrayna Özel Kuvvetleri’ne bağlı Ukrayna Ulusal Direniş Merkezi’nden yapılan paylaşımda, “Savunma güçleri insansız deniz aracı ve İHA'larla birleşik bir saldırı başlattı. Körfezdeki patlamalar 2 saatten fazla bir süre boyunca duyuldu. Vurulan hedefler hakkında bilgi bekliyoruz” denildi.

DHA