Ukrayna'dan Rusya'ya füze saldırısı! Rusya kalbinden vuruldu

Ukrayna'nın Rusya'ya fırlattığı füzeler, Ukrayna sınırına 100 km uzaklıkta olan Rusya'nın Bryanski şehrinde bir petrol tesisi ile mühimmat deposunu vurdu.

İki aydır Ukrayna ile savaşta olan Rusya'nın Bryansk kentinde bulunan yakıt depoları ve mühimmat deposu Ukrayna ordusu tarafından füzeler ile vuruldu.

Rusya'nın Bryansk kentinde meydana gelen patlamanın yakıt depoları ve mühimmat deposu olduğu ve Ukrayna ordusu tarafından füzeler ile vurulduğu ileri sürüldü.

Alevlerin göğe yükseldiği anlar kameraları böyle yansıdı. Rusya patlamalarla ilgili bir açıklama yapmadı.