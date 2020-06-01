Ukrayna'dan ''Tatil için Türkiye'ye gidin'' çağrısı

Ukrayna Turizm Geliştirme Merkezi Müdürü Volodimir Tsaryuk, Türkiye’ye Ukrayna’dan charter uçuşlarının Temmuz ayı ortasında başlamasını beklediklerini ve Türkiye’nin tatil merkezlerinin, koronavirüs (Covid-19) bakımından güvenli bir ülke olduğuna dikkat çekerek, " Türkiye bize salgın konusunda güvenli şartlar sunuyor" dedi.

Dünyanın bir çok ülkesinde normalleşme ile turizm sektöründe de hazırlıklara başlandı. Ukrayna'dan ise vatandaşlar" Türkiye salgına karşı güvenli bir ülke. Tatil için en iyi seçenek" çağrısı geldi. Ukrayna Turizm Geliştirme Merkezi Müdürü Volodimir Tsaryuk, Türkiye’ye Ukrayna’dan charter uçuşlarının Temmuz ayı ortasında başlamasını beklediklerini ve Türkiye’nin tatil merkezlerinin, koronavirüs (Covid-19) bakımından güvenli şartlar sunduğunu ifade etti.

"2-3 HAFTA SONRA UÇUŞLAR BAŞLAYABİLİR"

Tsaryuk, Ukrayna’da medyasına verdiği demeçte, Türkiye’yle Ukrayna arasında hava sahasının yeniden açılması konusunda müzakerelerin sürdüğüne değinerek, acentaların henüz kesin tarihli tur satışı yapmadıklarını bu nedenle charter uçuşların zamanının belli olmadığını söyledi. Charter uçuşlarının hava sahasının açıldığı tarihten iki veya üç hafta sonra başlayabileceğini söyleyen Tsaryuk, mevcut şartlar altında en yüksek ihtimalle charter seferlere Temmuz ayı ortasında başlanılabileceğini dile getirdi.

“UKRAYNALI TURİSTLER AÇISINDAN KAYGI VERİCİ BİR DURUM YOK”

Türkiye’ye seyahat eden Ukraynalı turistlerin yüzde 75’inin tatillerini Antalya, Alanya, Kemer ve Dalaman’da yaptıklarına değinen Tsaryuk, bu bölgelerde koronavirüs konusunda her şeyin kontrol altında olduğunu bu nedenle bu bölgelere seyahat edecek Ukraynalı turistler açısından kaygı verici bir durumun olmadığını belirtti. Türkiye’nin otellerin yeniden açılması konusundaki standartlar üzerinde ilk çalışan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Volodimir Tsaryuk, oteller konusunda yirmiden fazla kriterin olduğunu ve herhangi bir otelin bu hijyen standartlarından birini ihlal etmesi halinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın o otelin ruhsatını iptal edebileceğini kaydetti.