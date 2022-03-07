Ukraynalı bakan 500 kiloluk bombayı paylaşıp isyan etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Çernihiv kentinde bir binaya düşen patlamamış bombanın fotoğrafını paylaşarak NATO'ya ''uçuşa yasak bölge'' ilan edilmesi için çağrıda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında 12. güne girilirken kentlerdeki çatışmalar ve yoğun bombardıman devam ediyor. Sivillerin tahliyesi için insani koridor çağrıları peş peşe gelirken insanların cansız bedenlerinin yer aldığı acı kareler savaş gerçeğini bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne seriyor.

KENT MERKEZİNDE 500 KİLOLUK PATLAMAMIŞ BOMBA

Ukrayna'dan gelen dikkat çeken karelerden birini Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Bakanın yayınladığı görüntüde 500 kg'lik devasa bir bomba kent merkezinde patlamamış halde duruyor.

Ukrayna'nın stratejik kentlerinden biri olan ve Kiev’in kuzey doğusundaki Chernihiv ilk günden beri Rusların yoğun saldırılarına maruz kaldı. Dün yapılan bir bombardıman sırasında 500 kg'lık Rus bombası bir binanın üzerine düştü ancak patlamadı.

UKRAYNALI BAKAN: BİR ŞEYLER YAPIN

Patlamayan bu bombanın aksine, Rus güçlerinin ülkeyi işgal etmesinden bu yana birçok başka bombanın patladığını ve binlerce Ukraynalı sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Ukraynalı Bakan, kan dökülmesini önlemenin tek yolunun Ukrayna hava sahasını kapatmak veya ülkeye savaş uçakları tedarik etmek olduğunu söyledi.

Kuleba açıklamasında, “Bu korkunç 500 kg'lık Rus bombası, Çernihiv'de bir binaya düştü ve patlamadı. Patlayan bombaların pek çoğu da masum erkekleri, kadınları ve çocukları öldürdü. Halkımızı Rus barbarlarından korumamıza yardım edin! Gökyüzünü kapatmamıza yardım edin, bize savaş uçakları sağlayın. Bir şeyler yapın” ifadelerini kullandı.

İLK GÜNDEN BERİ AYNI ÇAĞRI

Ukrayna savaşın ilk gününden beri 'uçuşa yasak bölge' çağrısını yineliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski defalarca NATO ülkelerine uçuşa yasak bölge ilan ederek ülkesine yönelik saldırısını durdurmaları çağrısında bulundu. BUgün Zelenski'nin karısı Olena Zelenska savaşta öldürülen çocukların görüntülerini paylaşarak eşinin çağrısını tekrarladı ve uçuşa yasak bölge istedi.

BATI SAVAŞIN BÜYÜMESİNDEN KORKUYOR

NATO ve Avrupalı liderler Ukrayna'nın çağrısını Avrupa'da daha geniş bir savaşı tetikleme ihtimali olduğu için reddediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada NATO'nun savaşa girme niyetinde olmadığını ve sadece Ukrayna'ya yardım etmekle yetineceklerini belirtmişti.

BOMBARDIMAN YOĞUNLAŞTI

Rus birlikleri güvenlik endişeleri nedeniyle sivillerin tahliyesinin gerçekleştirilemediği kilit şehirlere saldırılarını sürdürüyor. Ülkeden ayrılmak zorunda kalan Ukraynalıların sayısı şimdiden 1,5 milyona yükselmiş durumda.

Ukraynalı yetkililer, Rus kuvvetlerinin gece vakti Mariupol'a yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdığını ve Çernihiv'in yerleşim bölgelerine güçlü bombalar attığını söyledi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birliklerinin Mıkolayiv kentinde yerleşim yerini hedef aldığını duyurdu. Saldırılar sonucu 5 yerleşim yerinde ve fabrikada yangın çıktı. Öte yandan Mıkolayiv kenti ve çevresinde ekiplerce yapılan çalışmada, 9A52-4 Tornado tipi roket gövdesi ele geçirildiği ifade edildi. Bölgede çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.