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Ukraynalı Bakan çatışmanın ortasında kaldı! Bölgeden sıcak görüntüler

Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattına giden İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky, ziyareti sırasında yaylım ateşi altında kaldı. Kendini yere atan Bakan'ın panik anları kameraya yansıdı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky parlamenterlerden ve uluslararası gazetecilerden oluşan 25 kişilik heyetle Donetsk bölgesindeki cephe hattına cumartesi yaptığı gezi sırasında yaylım ateşi altında kaldı. Ekibin bulunduğu bölgeye çok sayıda havan mermisi düşse de kimse yaralanmadı.

ATEŞ ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Cephe hattındaki askerlerle görüşmek ve siperleri denetlemek için Ukrayna'nın doğusundaki bölgeye giden Monastyrsky ve ona eşlik eden heyetin ateş altında kaldığı anlar kameralara yansıdı.

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLAMIŞTI
Herhangi bir zayiat vermemek için hızla siperlere koşmadan önce Ukrayna İçişleri Bakanı, Novoluhanske kırsalında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Monastyrsky gezisi sırasında gazetecilere Moskova'nın ve desteklediği güçlerin saldırıları hızlandırdığı mesajını verdi.

CNN'e konuşan Ukrayna İçişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı:

"Monastyrsky ayrıca ilk kez böyle bir ateş altında kaldığını belirtti. Bakan, gazetecilere arabayla bölgeye gelirken her bomba sesi duyduklarında durmak zorunda kaldıklarını ve yere yattıklarını söyledi."

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Etiketler rusya ukrayna çatışma
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