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Ukraynalı firmaya ait tehlikeli madde taşıyan uçak düştü

Ukraynalı firmaya ait tehlikeli madde taşıyan uçak düştü

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, tehlikeli madde taşıyan Ukrayna'ya ait uçak düştü.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, uçak "tehlikeli madde" taşıyordu. Bu nedenle, yetkililer uçağın cumartesi gecesi düştüğü Kavala'nın Palaiohoriou bölgesindeki tüm itfaiye güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin olay yerinden uzaklaşmasını istedi.

Patlayıcı uzmanlarından oluşan bir ekip ise uçağın taşıdığı yükün ne kadar tehlikeli olduğunu belirleyerek, alınacak tedbirleri kararlaştırmak üzere olay yerine doğru harekete geçti.

PİLOT MOTOR ARIZASI BİLDİRDİ
Pilot, uçağın motorunda arıza olduğunu bildirerek acil iniş izni istedi ancak havaalanına varamadan motor havada alev aldı ve uçak Kavala'da yerleşim bölgesine yakın bir alana düştü.

Ukraynalı bir firmaya ait olan uçak Sırbistan'dan Ürdün'e kargo taşıyordu.

Görgü tanıkları uçağın düşmesinin hemen ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve yangın başladığını aktardı.

UÇAKTA 8 MÜRETTEBAT VARDI
Kazanın yaşandığı alanda yanık yakıt kokusu ve yoğun duman hakim.

Uçakta sekiz mürettebatın olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler ukrayna uçak
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