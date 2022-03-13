Ukraynalı iş insanı servetini direnişe adadı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline karşı Ukraynalılar tek yürek. Ülkelerini savunuyorlar. Ukrayna'nın en zengin ismi Rinat Akhmetov, Amerikan dergisi Forbes'a konuştu. Servetinin büyük bir kısmını Ukrayna'daki direnişe ayırdığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları her geçen an sertleşiyor. Ukraynalılar ülkelerini savunuyor.

UKRAYNALI İŞ İNSANI DİRENİŞE YEMEK VE İLAÇ YOLLUYOR

Futbol takımı Shakhtar'ın da sahibi olan Rinat Akhmetov, Forbes'a açıklamalarda bulundu. Ülkesinin direnişine verdiği desteği ifade eden Akhmetov, hedeflerinin Ukraynalıların hayatta kalmasına ve direnmesine yardımcı olmak olduğunu duyurdu. Vakfının Ukraynalılara su, yiyecek, ilaç temin ettiğini söyledi. Ukraynalı iş insanı, ülkesini terk etmeyi de düşünmediğini de belirtti.

8 MİLYAR DOLARLIK YARDIM YAPTI

Bu süreçte Akhmetov'un 14 milyar dolarlık servetinin 6 milyar doların altına indiği belirtildi. Yaptığı açıklamada Ukraynalı iş insanı, ülkesine destek vermeye sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.